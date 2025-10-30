«Страховые взносы нужно будет вносить даже при нулевой зарплате»

С 2026 года директора-учредители ООО должны будут вносить за себя страховые взносы даже при нулевой зарплате. Изменения в Налоговый кодекс РФ приняты Госдумой в первом чтении и ко второму отправлены на доработку.

Это касается тех директоров компаний, которые являются также единственными учредителями. Они могут не платить себе зарплату и сдавать таким образом нулевую отчетность при полном отсутствии деятельности компании. Раньше в таком случае налоги и страховые взносы не уплачивались. Теперь же это преимущество отменяется.

С 2026 года, при принятии поправок, руководители будут обязаны отчислять за себя взносы во все внебюджетные фонды (Фонд социального страхования, ПФР, ФФОМС), исходя из МРОТ — 27 тыс. руб. Таким образом, ежемесячная минимальная сумма страховых взносов составит 8 128 руб.

Логика законодателей здесь такова: если директор сдает отчетность, пусть и нулевую, пользуется электронной цифровой подписью (ЭЦП), значит, выполняет свою работу, поэтому должен получать зарплату хотя бы в размере МРОТ. Следовательно, за него должны уплачиваться налоги.

Если директор уйдет в отпуск, то выплаты будут рассчитываться пропорционально рабочим дням. Но уходить в отпуск ежемесячно не получится. Кроме того, если поправки одобрят, руководителям на 0,25 и 0,5 ставки тоже придется производить отчисления как за полную ставку.

Предполагаю, что это связано с будущей наполняемостью бюджета и попыткой уравнять индивидуальных предпринимателей, которые всегда платили за себя страховые взносы, и директоров-учредителей юрлиц, которые могли этого избежать.

Также с 2026 года ожидаются изменения в системе налогообложения для ООО, аналогичные тем, что вводят для индивидуальных предпринимателей. Об этом подробнее можно прочитать здесь. При превышении порога выручки в 10 млн руб. придется платить НДС компаниям, работающим по упрощенной системе налогообложения.

Тем, кто хочет закрыться в 2025 году, стоит хорошо подумать. Если вы точно не будете возвращаться в бизнес, тогда можно пройти ликвидацию. Если раздумываете и планируете в будущем снова начать предпринимательскую деятельность, советую пока этого не делать. В кругу бизнесменов обсуждаются нововведения, касающиеся разделения организационных форм бизнеса по видам клиентов. Предполагается, что индивидуальные предприниматели смогут работать только с физическими лицами, а тем, кто работает с юридическими лицами, также придется создавать ООО и т. д. Однако это пока слухи. Поэтому пока не стоит сильно волноваться и следует ожидать, какие доработки появятся ко второму чтению в законопроекте об изменениях в Налоговый кодекс РФ.