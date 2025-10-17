«Выгоднее закрыться в 2025, чем выйти на банкротство в 2026»

Минфин внес в Госдуму законопроект с поправками в Налоговый кодекс, меняющий с 2026 года правила применения патентной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей. Первое чтение еще не прошло, но мы предполагаем, что с огромной вероятностью изменения примут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финансовый аналитик Юлия Безрутченко

Фото: предоставлено автором Финансовый аналитик Юлия Безрутченко

Фото: предоставлено автором

Первое, что меняется, — снижаются лимиты доходов. Если раньше патентную систему можно было применять при предполагаемом годовом доходе до 60 млн руб., то теперь этот лимит, предположительно, снизится до 10 млн руб.

Второе — при принятии пакета поправок сферы стационарной торговли, автомобильных грузоперевозок и услуги охранников вообще не смогут использовать патентную систему налогообложения. Это сильно повлияет на достаточно большое количество индивидуальных предпринимателей, у них ухудшится финансовое положение. Ряд ИП может ликвидироваться. Если перевозчикам можно посоветовать расширяться, масштабировать бизнес, то с магазинами, стационарными торговыми точками это может и не сработать, особенно в небольших населенных пунктах.

Предприниматели могут перейти на другие системы, но какие будут последствия? Общая система налогообложения (ОСНО) — достаточно серьезная налоговая нагрузка из-за высоких налогов и их большого перечня. ИП нужно будет пользоваться услугами бухгалтеров, которые умеют работать с НДС. Сейчас таких крайне мало, средний возраст специалиста с необходимой квалификацией составляет 55 лет. У них увеличится нагрузка с 2-3 клиентов до десятков. Возрастет и стоимость услуг. Таким образом, в расходную статью придется добавить не только больше налогов, но и оплату квалифицированного бухгалтера.

Упрощенная система налогообложения (УСН) также преподнесет решившему воспользоваться предпринимателю. Если в 2025 году он получил в виде дохода более 10 млн. руб., то ему придется также платить и НДС. Но при создании финансовой модели, легко можно увидеть некую экономию. Вместо 25% налога на прибыль при ОСНО, можно будет платить 15% с разницы между доходами и расходами, или только 6% от дохода.

Вариант остается один: пока не наступило 1 января 2026 года, ИП нужно составить схему финансовой модели и посчитать, какой из режимов налогообложения им будет интересен с экономической точки зрения. Может быть, окажется выгоднее закрыться в 2025 году, чем выйти на банкротство в 2026 году. В любом случае нужна консультация с финансистом или бухгалтером, который умеет считать НДС. Еще один выход — работать по автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН). Этот вариант можно рассмотреть после финансового расчета и обязательной консультации со специалистом по финансам или бухгалтером. Плюс в том, что пока АУСН изменения не коснулись.