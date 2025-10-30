В петербургском колледже «Звездный» отравились минимум семь студентов

В Санкт-Петербурге Следственный комитет (СК) начал доследственную проверку после сообщений об отравлении студентов в столовой колледжа «Звездный». Вчера несколько учащихся почувствовали недомогание после еды и обратились за медицинской помощью.

По данным «Ъ-СПб», за пищеблок в образовательном учреждении отвечает ООО «Аурум плюс». В настоящее время известно о семерых пострадавших, двое из которых госпитализированы: у них поднялась высокая температура, а также наблюдалась сильная тошнота.

В городской прокуратуре сообщили, что ведомство проверит организацию питания в колледже на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования Роспотребнадзора и правоохранительных органов.