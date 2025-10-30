Армия России готова остановить бои в районах блокирования ВСУ

Российская армия готова прекратить боевые действия на 5-6 часов в районах блокирования украинских сил для работы там иностранных журналистов. Об этом сообщило Минобороны России.

Речь идет о Красноармейске, Димитрове и Купянске. В Минобороны пояснили, что сегодня президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин отдал приказ обеспечить доступ журналистов в эти районы.

Накануне глава государства говорил, что не против пустить журналистов, в том числе украинских, в зону окружения противника. Это нужно, по его словам, чтобы сотрудники СМИ «зашли и своими глазами увидели, что там происходит».

Армия России готова не только прекратить боевые действия в этих районах, но и организовать коридоры «беспрепятственного въезда и выезда» журналистов, но при условии гарантий безопасности как для военных, так и для СМИ.