Защите белгородского ученого Кайбышева не удалось оспорить приговор за хищение

Белгородский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты директора Научно-исследовательского института материаловедения и инновационных технологий местного государственного национального исследовательского университета (БелГУ) Рустама Кайбышева. Как рассказали «Ъ» в суде, наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима руб. оставлено без изменений. Апелляционная инстанция лишь уточнила, что выплата 500 тыс. руб. штрафа должна быть исполнена самостоятельно.

62-летний профессор Рустам Кайбышев был признан виновным в хищениях (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в июле этого года. Как установил суд, в 2017–2018 годах профессор Кайбышев при выполнении прикладных научных исследований, финансируемых из федерального бюджета, предоставил заказчику — Минобрнауки России — ложные сведения о выполненных им работах. По оценке следствия, ущерб составил 14 млн руб. Вину ученый не признал. После вынесения приговора его взяли под стражу.

Уголовное дело Рустама Кайбышева рассматривалось с начала прошлого года. Его расследованием занималось местное управление Следственного комитета России, в основу легли материалы регионального УФСБ.

Сергей Толмачев, Воронеж