Прибыль «Ростсельмаша» увеличилась на 26,6%

По итогам третьего квартала 2025 года чистая прибыль ростовского производителя сельхозтехники ПАО «Ростсельмаш» достигла 94,7 млн руб. Это на 19,9 млн руб. или 26,6% больше прошлогодних показателей. Эта информация появилась в информационной системе «СПАРК-Интрефакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Вместе с тем, выручка предприятия выросла на 8,1% и составила 51,7 млн руб.

По результатам первых шести месяцев 2025 года «Ростсельмаш» получил чистую прибыль в размере 64,4 млн руб. Это почти в 1,5 раза больше в сравнении с 2024 годом.

Мария Хоперская