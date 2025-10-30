Представители «Русской общины» начали читать лекции студентам на Урале

Общественное движение «Русская община» открыло цикл лекций на тему «Русский мир. Как нам выжить и победить» для студентов Свердловской области. Как говорится в Telegram-канале «Русская община — Екатеринбург», первое занятие его представители уже провели для студентов медицинского колледжа в Нижнем Тагиле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Русская община Екатеринбург» Фото: Telegram-канал «Русская община Екатеринбург»

«Студентам рассказали о подвигах наших братьев, находящихся на передовой. О том, что именно там, где жизнь и смерть ходят рядом, люди начинают задумываться об истинных ценностях. Именно их они и отстаивают там, на передовой»,— говорится в сообщении. Лекции проводятся при поддержке Центра ветеранов боевых действий и Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

На первом занятии присутствовал духовный наставник «Русской общины Нижнего Тагила» иерей Павел Козлов, который рассказал о важности сохранения каждой жизни. «Ведь ценность человеческой жизни начинается в тот момент, когда происходит зачатие. Именно тогда зарождается жизнь. Жизнь, за которую идет ежеминутная борьба там»,— сказал он.

Связаться с представителями «Русской общины» не удалось. Координатор «Русской общины» в Свердловской области Игорь Черноскутов рассказал изданию «Сигнал Урал», что преподавать желающих достаточно. «Спикеры у нас разные. Преподаватели учебных заведений, историки, ветераны СВО и многие другие»,— цитирует его издание.

«Русская община» — общественная организация, которая была создана в 2020 году, по собственному заявлению в основном сообществе во «ВКонтакте», ставит целью «возродить соборность и общинность русского народа». В Екатеринбурге, по сообщениям СМИ, она действует с мая 2023 года. В группе движения в Екатеринбурге «ВКонтакте» 200 тыс. подписчиков, в группе «Русской общины» Нижнего Тагила — 4 тыс.

Ранее «Русская община» объявила о начале патрулирования на железнодорожном вокзале «Екатеринбург-Пассажирский».

Полина Бабинцева