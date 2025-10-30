Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Представители «Русской общины» начали читать лекции студентам на Урале

Общественное движение «Русская община» открыло цикл лекций на тему «Русский мир. Как нам выжить и победить» для студентов Свердловской области. Как говорится в Telegram-канале «Русская община — Екатеринбург», первое занятие его представители уже провели для студентов медицинского колледжа в Нижнем Тагиле.

Фото: Telegram-канал «Русская община Екатеринбург»

Фото: Telegram-канал «Русская община Екатеринбург»

«Студентам рассказали о подвигах наших братьев, находящихся на передовой. О том, что именно там, где жизнь и смерть ходят рядом, люди начинают задумываться об истинных ценностях. Именно их они и отстаивают там, на передовой»,— говорится в сообщении. Лекции проводятся при поддержке Центра ветеранов боевых действий и Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

На первом занятии присутствовал духовный наставник «Русской общины Нижнего Тагила» иерей Павел Козлов, который рассказал о важности сохранения каждой жизни. «Ведь ценность человеческой жизни начинается в тот момент, когда происходит зачатие. Именно тогда зарождается жизнь. Жизнь, за которую идет ежеминутная борьба там»,— сказал он.

Связаться с представителями «Русской общины» не удалось. Координатор «Русской общины» в Свердловской области Игорь Черноскутов рассказал изданию «Сигнал Урал», что преподавать желающих достаточно. «Спикеры у нас разные. Преподаватели учебных заведений, историки, ветераны СВО и многие другие»,— цитирует его издание.

«Русская община» — общественная организация, которая была создана в 2020 году, по собственному заявлению в основном сообществе во «ВКонтакте», ставит целью «возродить соборность и общинность русского народа». В Екатеринбурге, по сообщениям СМИ, она действует с мая 2023 года. В группе движения в Екатеринбурге «ВКонтакте» 200 тыс. подписчиков, в группе «Русской общины» Нижнего Тагила — 4 тыс.

Ранее «Русская община» объявила о начале патрулирования на железнодорожном вокзале «Екатеринбург-Пассажирский».

Полина Бабинцева

Новости компаний Все