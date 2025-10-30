В Ростове три человека пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи

В Ростове-на-Дону в столкновении автомобиля скорой помощи и Volkswagen Polo пострадали три человека. Авария случилась поздним вечером 30 октября на улице Немировича-Данченко, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

По предварительным данным, за рулем «ГАЗ» скорой медицинской помощи находился 47-летний водитель, а Volkswagen Polo управлял 36-летний автомобилист.

В результате случившегося пострадали 50-летний пассажир Volkswagen Polo, 24-летний и 25-летний пассажиры «ГАЗ».

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Мария Хоперская