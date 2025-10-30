Минфин США: Китай выразил интерес к участию в проекте газопровода на Аляске

Китай выразил интерес к участию в проекте создания нового крупного газопровода на Аляске, заявил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, проект может помочь Японии сократить зависимость от поставок российского сжиженного природного газа.

«Председатель (КНР.— "Ъ") Си Цзиньпин во время сегодняшней встречи сам поднял тему и выразил желание Китая присоединиться к проекту,— сказал господин Бессент в эфире телеканала Fox Business.— Это энергетическое доминирование, какого у США еще не было».

По его словам, Япония в настоящее время покрывает около 10% своих потребностей в сжиженном природном газе за счет поставок из России. Проект может помочь Японии «постепенно отказаться от этих объемов" благодаря новому трубопроводному проекту США на Аляске, в котором также могут принять участие Южная Корея и другие партнеры Вашингтона», подчеркнул Скотт Бессент.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее призывал Токио к постепенному от закупок российского СПГ. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что власти Японии намерены предложить США увеличить импорт американского сжиженного природного газа.

США и Япония обсуждали сотрудничество по проекту газопровода на Аляске Alaska LNG на встрече в Белом доме в феврале этого года. По итогам переговоров с тогдашним премьером Японии Сигэру Исибой президент США заявлял, что речь идет «о некоем совместном предприятии между Японией и США, которое будет иметь отношение к добыче нефти и газа на Аляске». Он также утверждал, что «Япония скоро начнет импортировать новые исторические партии чистого американского сжиженного природного газа в рекордных количествах».

Президент США Дональд Трамп по возвращении в Белый дом подписал исполнительный указ, в котором проект Alaska LNG был объявлен одним из главных приоритетов новой администрации. В октябре США отменили запрет на разработку нефтяных и газовых месторождений в Арктическом национальном заповеднике дикой природы на Аляске (ANWR). Решение снимает ограничения, введенные в 2024 году администрацией Джо Байдена, и вновь открывает для освоения прибрежную равнину ANWR на Северном склоне Аляски.

Проект Alaska LNG, оцениваемый в 38,7 млрд долларов, включает в себя 807-мильный трубопровод природного газа и терминал сжижения на южном побережье Аляски и предполагает транспортировку природного газа с Северного склона Аляски на завод по сжижению в Никиски. Власти США утверждали, что проект «значительно сократит торговый дефицит в Азии и обеспечит экологически чистым газом Аляски американцев, военных и союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в Японии».

