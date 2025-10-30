Жительницу Севастополя приговорили к 13 годам колонии за госизмену и вандализм

Городской суд Севастополя приговорил местную жительницу к 13 годам лишения свободы за госизмену и вандализм по политическим мотивам. Об этом «Ъ» сообщили в прокуратуре города-героя.

По информации надзорного ведомства, 39-летнюю жительницу Севастополя задержали сотрудники УФСБ России по Черноморскому флоту в рамках уголовного дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти).

Согласно версии следствия, гражданка сотрудничала с представителем украинской разведки, который администрировал Telegram-канал, действующий против безопасности России. С апреля по ноябрь 2023 года женщина собирала и передавала через чат-бот секретные данные об объектах Вооруженных сил РФ, перемещениях боевых кораблей и авиации. В это же время она писала на уличных скамейках и других объектах в людных местах антироссийские и антигосударственные высказывания.

Суд назначил фигурантке наказание в виде 13 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы еще на полтора года. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Севастополе задержали шеф-повара одного из заведений общепита. По данным ФСБ, женщина планировала отравить участников СВО, собирала секретные сведения о местах дислокации и маршрутах передвижения кораблей Черноморского флота. Против фигурантки возбудили уголовное дело о госизмене.

Александр Дремлюгин, Симферополь