«Роскосмос»: работы по проекту многоразовой ракеты «Корона» начнутся в 2026 году

Госкорпорация «Роскосмос» объявила о старте опытно-конструкторских работ по созданию первой полностью многоразовой ракеты-носителя «Корона». Проект, за который отвечает Государственный ракетный центр им. Макеева, начнется в 2026 году.

По данным корпорации, проведенные испытания и научно-исследовательские работы подтвердили техническую возможность реализации «Короны». Ракета сможет быстро выводить спутники на орбиту, возвращать поврежденные или отслужившие аппараты на Землю. Также ракета будет осуществлять межконтинентальные перелеты по схеме «точка — точка», то есть доставлять грузы или людей из одной точки планеты в другую за считанные минуты.

Стартовая масса ракеты составит около 300 т, а полезная нагрузка — до 6 т. Среди основных преимуществ «Короны» отмечают высокие темпы пусков, низкую стоимость выведения грузов, отсутствие необходимости в зонах падения ступеней и возможность сохранения полезного груза при нештатных ситуациях. Одно изделие планируется использовать до 100 раз.

Для пусков и посадок будет применяться упрощенная стартово-посадочная площадка и безлюдная система заправки. По словам представителей «Роскосмоса», такая инфраструктура может быть размещена на космодроме Восточный.