В колонии «Черный дельфин» допрашивают свидетелей по делу Рауфа Арашукова

Ленинский районный суд Оренбурга приступил к допросу свидетелей в рамках нового дела против Рауфа Арашукова, который отбывает пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин». Заседания проходят в исправительном учреждении в целях безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики не признал вину и ранее заявлял на заседании суда, что позже даст показания. Его обвиняют в даче взятки. Следствие считает, что экс-сенатор через адвоката передал 3 млн руб. сотруднику управления ФСИН по Оренбургской области для получения привилегий в колонии. Еще 3 млн руб. он передать не успел.

В сентябре адвокат Рауфа Арашукова заявил о его желании отправиться на специальную военную операцию, но отметил, что пожизненно заключенным обычно отказывают в контракте с Минобороны.

Андрей Сазонов