Строительство ледовой арены на Стрелке близится к концу

В Нижнем Новгороде завершается строительство ледовой арены на Стрелке. Рабочие заканчивают отделку помещений, монтируют фасад и благоустраивают площадь, сообщили в Институте развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО), который разработал дизайн и графику для фасада.

Специалисты тестируют архитектурную подсветку, настраивают оборудование и сценарии освещения. Открыть спортобъект планируют в 2025 году.

Как писал «Ъ-Приволжье», арену начали возводить в 2022 году по концессионному соглашению с ООО «Ледовый дворец» (дочернее предприятие Корпорации развития региона). За время строительства стоимость проекта выросла с 15 до 22,9 млрд руб. В октябре 2025 года ледовый дворец освободили от налога на имущество.

Елена Ковалева