Нижегородский ледовый дворец освободили от налога на имущество

Заксобрание Нижегородской области 30 октября одобрило изменения в региональный закон о налоге на имущество, предусматривающий освобождение ледового дворца от этого налога.

Фото: Правительство Нижегородской области

Закон дополнили нормой о том, что от налога на имущество освобождается еще один вид организаций: «организации — в отношении универсальных спортивных комплексов с искусственным льдом, созданных в рамках двухсторонних концессионных соглашений с Нижегородской областью, вместимостью более 10 000 человек, введенных в эксплуатацию после 1 января 2025 г.». Под эти критерии в регионе попадает только ледовый дворец, который сейчас достраивают на Стрелке. Льготу предоставят на срок действия концессионного соглашения.

Председатель комитета заксобрания по бюджету Александр Шаронов пояснил, что, если не предоставить льготу, то придется закладывать в бюджет средства на уплату ледовым дворцом этого налога. Поэтому закон требуется, чтобы «сократить ненужный пробег денег».

Как писал «Ъ-Приволжье», концессию на строительство ледовой арены заключили в 2022 году с ООО «Ледовый дворец» (принадлежит АО «Корпорация развития Нижегородской области»). Стоимость строительства на тот момент оценивалась в 15 млрд руб. На текущий момент сумма контракта, который концессионер заключил с генподрядчиком, превышает 22,9 млрд руб.

Галина Шамберина