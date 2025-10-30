На Земле началась четвертая за октябрь магнитная буря

На Земле началась четвертая и, вероятно, последняя в октябре магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, передает ТАСС. Ее мощность пока оценивается на уровне G1 (низкий уровень), но может возрасти до G2 (средний).

По данным ученых, рост геомагнитных возмущений прогнозировался за три дня, поскольку планета находилась в зоне воздействия относительно небольшой корональной дыры. Это область на Солнце, где солнечный ветер выходит в космос с повышенной скоростью. Все октябрьские магнитные бури, кроме первой, были связаны с корональными дырами. Ранее в месяце наблюдались бури с 1 по 3 число, 12 числа, а также с 18 по 19 октября. Отмечается, что число геомагнитных бурь в октябре остается повышенным второй месяц подряд — в сентябре было зафиксировано пять подобных явлений после летнего спада.

Несмотря на умеренный уровень бури, она вызвала значительное расширение зоны полярных сияний, которая за последние часы опускалась до широт Москвы. Однако в центральной части России наблюдать их пока сложно из-за дневного света. Ученые допускают, что при сохранении активности полярные сияния могут быть видны вечером.