В Ростовской области зарплата дальнобойщиков без опыта выросла на 71%

В Ростовской области водители-дальнобойщики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами без опыта. Такими данными за третий квартал 2025 года поделились с «Ъ-Ростов» в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, средняя зарплата дальнобойщиков в регионе без стажа составила 330 тыс. руб. в месяц, что на 71% превышает показатель годичной давности. В обязанности таких сотрудников входят междугородные перевозки, контроль сохранности груза и ведение путевой документации. Тем не менее, специалисты отмечают, что реальный заработок водителя зависит от нескольких параметров: типа и тоннажа груза, категории и состояния автомобиля, сложности маршрутов, соблюдения графика доставки и сокращения простоев.

Второе место заняли каменщики со средней зарплатой в 179 тыс. руб. в месяц — рост составил 50% от года к году. Мастера занимаются кладкой стен и конструкций, работают с чертежами и соблюдают строительные технологии. На третьей позиции разместились курьеры с заработком в 171 тыс. руб. в месяц, что на 21% больше прошлогоднего уровня.

По всей России наибольший рост спроса на начинающих работников показали изолировщики — количество вакансий увеличилось в 2,5 раза (148%). Отделочники заняли второе место с ростом 146% и средней зарплатой 113 тыс. руб. в месяц. Замыкают тройку ремонтники — спрос на них вырос в 2,2 раза, а средний доход составил 92 тыс. руб. в месяц.

Константин Соловьев