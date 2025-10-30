Один банкир отсидит за всех

На четыре года в колонию общего режима отправлен бывший председатель правления лопнувшего Газстройбанка Александр Каверин. Вместе с родственницей и акционером банка Натальей Кавериной, а также братом и сестрой Клюкасами он признан виновным в хищении из кредитного учреждения порядка 900 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, лишь один из четверых фигурантов уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами Газстройбанка получил реальный срок. На четыре года в колонию общего режима Симоновский суд Москвы отправил бывшего председателя правления кредитного учреждения Александра Каверина. Его сестра Наталья, являвшаяся акционером Газстройбанка, а также экс-начальник кредитного управления Анна Клюкас отделались тремя годами условно. На год меньше и тоже условно получил брат последней Геннадий Клюкас. В прошлом он также работал в банке, но затем ушел в бизнес и, как установили следствие и суд, от лица коммерческих структур подписал два фиктивных кредитных договора на сумму около 300 тыс. руб. Отметим, что для всех подсудимых гособвинитель требовал реальные сроки — семь лет для Александра Каверина и по шесть для остальных участников преступной группы. Гражданский иск потерпевшей стороны в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) суд оставил без рассмотрения.

Всего в материалах дела, по данным “Ъ”, речь шла о хищении из банка порядка 900 млн руб.

Так же как и в случае с фирмами Геннадия Клюкаса, средства выводились под видом выдачи фиктивных кредитов и оказывались на счетах подконтрольных обвиняемым структур.

Интересно, что расследование махинаций в Газстройбанке столичный СКР начал не после краха кредитного учреждения, как это обычно бывает, а за несколько месяцев до этого. Тогда уголовное дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено в отношении предшественника Александра Каверина. Бывшему председателю правления Газстройбанка Василию Киселеву вменили хищение более полумиллиарда рублей, и именно его следствие считает организатором преступной группы и разработчиком криминальных схем. Впрочем, задержать его не удалось, поскольку экс-финансист успел уехать в США. Хамовнический суд в отношении него заочно избрал меру пресечения в виде ареста, и уже почти десять лет господин Киселев находится в международном розыске.

Лицензии же в связи с высокорискованной кредитной политикой, представлявшей угрозу для клиентов, Газстройбанк лишился 12 августа 2016 года. Его долг перед кредиторами составил более 3,3 млрд руб. Через три месяца от регулятора, а потом и от АСВ в правоохранительные органы поступили заявления о фактах причинения имущественного вреда Газстройбанку и его возможном преднамеренном банкротстве. Так, временная администрация кредитного учреждения при обследовании его финансового состояния выявила в действиях бывшего руководства и собственников «признаки вывода активов из банка или сокрытия фактов ранее выведенных активов». Для этого топ-менеджмент Газстройбанка кредитовал компании, не ведущие реальную хозяйственную деятельность, а также заключил договоры уступки прав требования к заемщикам банка с отсрочкой платежа на 1 млрд руб., говорилось в сообщении Центробанка. В ходе расследования эти данные подтвердились, как и тот факт, что руководство банка не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров на 600 млн руб.

Расследование в отношении родственников Кавериных и Клюкасов СКР завершил еще в 2019 году. Тогда же дело дошло до суда. Однако рассмотрение затянулось из-за неразберихи с тем, в чьей юрисдикции оно находится — материалы довольно долго кочевали из Симоновского суда в Пресненский и обратно. В промежутке между этими событиями оно успело вернуться еще и в прокуратуру «для устранения препятствий его рассмотрения судом».

В итоге в декабре прошлого года рассматривать это дело пришлось все-таки Симоновскому суду, который почти через год вынес обвинительный приговор. По данным “Ъ”, его намерены обжаловать не только получивший реальный срок Александр Каверин, но и остальные фигуранты.

Защитник бывшего председателя правления Газстройбанка Александра Каверина Михаил Кутергин вынесенный приговор назвал необоснованным и несправедливым.

«На чем он был основан, станет ясно после того, как мы получим мотивировочную часть»,— заявил господин Кутергин. «Я считаю, что следствие по этому делу проведено поверхностно, а обвинительное заключение основано на предположениях. Все доводы защиты об отсутствии существенных доказательств, суд проигнорировал,— заявил “Ъ” адвокат Натальи Кавериной Павел Демченко.— Например, обвиняемым вменялась фальсификация кредитных досье, но самих их в деле не оказалось. При этом сторона обвинения и потерпевший в лице АСВ возражали против ходатайств защиты об их истребовании. В итоге сохранить тайну кредитных досье им удалось, и их содержание в суде так и не было исследовано. Таким образом было нарушено право подсудимых на защиту, поскольку им так и не сообщили, какие незаконные действия они совершили». При этом, по словам защитника, кредитные договоры, подписание которых вменялось Наталье Кавериной, реально обслуживались. «Следствием этому была дана экстравагантная оценка — погашение осуществлялось с целью маскировки преступных действий»,— добавил адвокат Демченко.

Олег Рубникович