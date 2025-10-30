Счетная палата РФ нашла нарушения при строительстве и ремонте тамбовских дорог

Исполнение заключенных в 2021–2024 годах контрактов на ремонт и строительство дорог федерального и регионального значения в Тамбовской области проверила Счетная палата России. Ведомство обнаружило многочисленные нарушения со стороны управления автомобильной магистрали «Москва — Волгоград» Федерального дорожного агентства и «Тамбовавтодора». Об этом сообщили в контролирующем ведомстве.

Как показала проверка, управление магистрали «Москва—– Волгоград» завышало начальные цены контрактов, нарушало порядок расчета увеличения стоимости строительных ресурсов, допускало завышение стоимости работ в связи с необоснованной заменой материалов. Так, по одному из госконтрактов — от февраля 2022 года — стоимость работ была завышена на 59,1 млн руб., из них было оплачено 56,5 млн руб. Кроме того, организация принимала и оплачивала невыполненные работы.

«Тамбовавтодор» завышал стоимость устройства мостов и труб, гидроизоляции, буронабивных свай и других искусственных сооружений, принимал и оплачивал невыполненные работы.

Коллегия Счетной палаты рекомендовала направить представления руководителям организаций-нарушителей.

Отчет также содержит информацию о финансовой дисциплине во время заключения и исполнения контрактов в Нижегородской области и Якутии. Общая сумма нарушений по трем регионам составила 7,1 млрд руб.

О нарушениях Тамбовской области в рамках программы инфраструктурных бюджетных кредитов — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь