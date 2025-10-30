«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, какие задачи поставили перед собой участники форума «Сделано в России».

50 компаний получили премию «Экспортер года». Среди победителей представители как крупного и среднего бизнеса, так и малого из сферы внешнеэкономической деятельности. Общее количество заявок превысило 1,5 тыс. Премия проводится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Награды вручили 21 октября на прошедшем форуме «Сделано в России». Мероприятие организовано Российским экспортным центром. Участники обсудили ключевые вопросы поставок, продвижение товаров и услуг за рубежом, развитие онлайн-торговли и многое другое.

Так, к 2030 году поставлена задача увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на две трети. Добиться этого можно за счет продвижения на внешние рынки товаров с более высокой добавленной стоимостью, говорит гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина: «У нас две ключевые линии стратегии. Первая — мы, конечно, хотим с продукцией с более высокой добавленной стоимостью выходить на новые рынки. То есть это расширение географии, поиск новых рынков, на которых мы пока еще системно и традиционно не работаем. Это та ниша, в которую мы должны зайти, и где мы, увеличивая наши экспортные возможности, решим часть поставленных задач. И второе направление деятельности — это расширение ассортимента нашей продукции, которая производится в большом количестве, но еще не стала экспортной. Например, по этому году мы хорошо рванули, если можно так сказать, в области экспорта готовой пищевой продукции».

Форум «Сделано в России» — одно из главных событий года для экспортеров. Он собрал представителей бизнеса, власти и аналитиков почти из 100 стран мира.