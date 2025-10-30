Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Гендиректора «Пассажиравтотранса» Андрея Лызина избрали президентом МАП ГЭТ

Генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин стал президентом Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ). О его избрании сообщили в пресс-службе петербургского предприятия.

Ассоциация предприятий городского электрического транспорта — отраслевая общественная организация. Она создана в целях совершенствования и развития трамваев, троллейбусов и электробусов в транспортных системах городов. Миссия ассоциации заключения в обеспечении всеобщего признания и всестороннее развитие городского электрического транспорта в странах СНГ.

Прежде президентом МАП ГЭТ был директор «Горэлектротранса» Денис Минкин. Андрей Лызин стал девятым президентом ассоциации со дня ее основания.

Господин Лызин начал карьеру в транспортной отрасли в 1992 году, устроившись водителем троллейбуса. В нулевые он занимал разные должностях в петербургском «Горэлектротрансе». В 2009 году Андрей Лызин возглавил отдел организации пассажирских перевозок, а спустя два года занял кресло заместителя главы комитета по транспорту. «Пассажиравтотрансом» он руководит с 2013 года.

Татьяна Титаева

