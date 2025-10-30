Набиуллина: выпускать стейблкоины в России возможно уже сейчас

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в России уже сейчас могут выпускаться стейблкоины — криптовалюты, чей курс привязан к какому-либо активу (доллар, евро, унции золота и т.д.). Однако их регулятор намерен использовать только для внешнеэкономических транзакций.

«Действительно, стейблкоины могут выпускаться, — сказала госпожа Набиуллина на пленарном заседании Госдумы (цитата по «РИА Новости»), — Но еще раз подтверждаю нашу позицию, мы не считаем, что стейблкоины должны фигурировать в расчетах внутри страны, а во внешнеэкономических расчетах». Она отметила, что стейблкоины в России могут использовать в том числе для привлечения иностранных ресурсов в экономику.

Госпожа Набиуллина сообщила, что Банк России совместно с правительством работает над легализацией инвестиций в криптоактивы для инвесторов. Их смогут использовать в «экспериментальном правовом режиме» для внешнеторговых расчетов.