КПРФ снова предложила сделать нерабочим день Октябрьской революции 7 ноября

Группа депутатов Государственной думы (ГД) от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в нижнюю палату парламента законопроект об учреждении нового государственного праздника 7 ноября. В эту дату коммунисты предлагают, как во времена СССР, праздновать День Великой Октябрьской социалистической революции.

В КПРФ считают, что памятная дата содержит в себе сразу несколько источников символизма, лишь косвенно связанных с годовщиной революции. Так, 7 ноября 1941 года прошел военный парад на Красной площади, который авторы законопроекта называют в пояснительной записке «переломным моментом в Битве за Москву».

Коммунисты также считают, что дата 7 ноября неразрывно связана с событиями 1918 года. Тогда «молодой Советской России» пришлось отражать интервенцию стран Антанты. Депутаты от КПРФ видят в учреждении праздника способ укрепления гражданской сплоченности «в условиях развязанной коллективным Западом гибридной войны».

2 апреля Госдума уже отклонила похожий законопроект коммунистов. Тогда КПРФ предлагала не только ввести государственный праздник 7 ноября, но и отменить День России 12 июня. Внесшая инициативу депутат ГД Анжелика Глазкова приводила данные статистики, согласно которым 33% россиян считают День России не праздником, а «просто нерабочим днем».

