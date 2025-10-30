Набиуллина согласна с мнением об инфляции как о несправедливом налоге

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что тема инфляции многие годы остается на первых местах в списке главных проблем, которые волнуют россиян. По ее словам, граждане ощущают несправедливость роста цен.

«Воспринимают высокую инфляцию как несправедливый налог, — сказала госпожа Набиуллина на заседании Госдумы. — И они, конечно, совершенно правы».

При этом она уверена, что правительству удастся не допустить негативного влияния роста цен на бензин на темпы инфляции.