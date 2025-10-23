Экспорт соевого масла из Липецкой области вырос в 2,3 раза

Поставки соевого масла за рубеж из Липецкой области продемонстрировали значительный рост в текущем году. Согласно оперативным данным, регион отправил на внешние рынки свыше 7,5 тыс. т продукции, причем крупнейшим импортером традиционно остается Республика Беларусь, сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.

За период до 12 октября 2025 года экспортные поставки соевого масла достигли объема 7,5 тыс. т, что в 2,3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Значительная часть продукции — 4,5 тыс. т — была направлена в Республику Беларусь, сохраняющую статус основного торгового партнера. В текущем году географию экспорта расширила Индия, впервые заключившая контракт на поставки из Липецкой области. Другими важными направлениями стали Китай и страны ближнего зарубежья.

Как пояснили в региональном министерстве сельского хозяйства, экспорт соевого масла осуществляется с 2022 года, когда в регионе был запущен крупный перерабатывающий завод. За первый неполный год работы объем поставок составил около 1400 т, а в прошлом году достиг 8,4 тыс. т. Перспективы дальнейшего роста связаны с планируемым открытием до конца года нового предприятия по переработке рапса и сои.

«Соя – очень перспективная культура. В этом году отмечается рост урожайности сои в регионе – почти на треть по сравнению с прошлогодней. В некоторых хозяйствах собирают почти по 30 центнеров с гектара»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Развитие перерабатывающих мощностей в сочетании с повышением урожайности создает прочную основу для дальнейшего наращивания экспортного потенциала региона на мировом агрорынке.

Ульяна Ларионова