Умер заслуженный артист РФ Анатолий Меньщиков

Актер театра, радио и телевидения, заслуженный артист России Анатолий Меньщиков умер в возрасте 75 лет. О его смерти сообщили в Telegram-канале театра им. Евгения Вахтангова.

Господин Меньщиков играл в Театре Вахтангова с 1977 года, в этом же году он окончил Театральное училище имени Щукина. До этого он семь лет состоял в труппе театра на Таганке. Анатолий Меньщиков участвовал в радиоспектаклях, снимался в фильмах-спектаклях, телесериалах. В пресс-службе театра отдельно отметили его роль унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш», где он исполнял дуэт с Марией Ароновой. В этой роли господин Меньщиков выходил на сцену более 400 раз.

В 2007 году актер удостоился звания заслуженного артиста России. В 1975-1985 годах был лауреатом всесоюзных и всероссийских конкурсов артистов-чтецов. Был награжден дипломом Российского фонда культуры и орденом Дружбы.