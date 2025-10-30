Суд начнет рассматривать дело Аглаи Тарасовой по существу 5 ноября

Домодедовский горсуд Подмосковья провел предварительное слушание по делу актрисы Аглаи Тарасовой, у которой при возвращении в страну из Израиля в багаже нашли электронную сигарету с гашишным маслом. Рассмотрение ее дела по существу назначено на 5 ноября. Ожидается, что в этот день будет оглашено обвинительное заключение, а подсудимая выскажет свое отношение к нему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аглая Тарасова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Аглая Тарасова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее суд продлил Тарасовой меру пресечения в виде запрета определенных действий (ЗОД) на время судебного процесса - до 24 января 2025 года, «с сохранением ранее наложенных запретов и ограничений»: не покидать квартиру с полуночи и до шести утра, не пользоваться телефоном, за исключением вызова экстренных служб. По данным «Ъ», защита просила отменить ее, считая, что в этом нет необходимости.

Дело в отношении имеющей гражданства России и Израиля госпожи Тарасовой было возбуждено в начале сентября. У прилетевшей днем 28 августа рейсом из Тель-Авива актрисы таможенники аэропорта Домодедово наши в чемодане пассажирки электронную сигарету Delire с «содержимым темно-коричневого цвета». Экспертиза показала, что это было масло каннабиса массой 0,38 грамма

Артистке вменили в вину контрабанду наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). Следствие просило отправить Тарасову под домашний арест, но суд 5 сентября избрал ей более мягкую меру пресечения - ЗОД, который позволяет ей участвовать в съемках и заботиться о пожилых бабушке и дедушке.

Тарасовой грозит от трех до семи лет колонии. Свою вину она признала.

Мария Локотецкая