Предвыборную гонку ставят на тормоз

Выборы президента Международной автомобильной федерации (FIA), намеченные на 12 декабря, оказались под угрозой срыва. Швейцарская гонщица Лора Виллар, претендующая на пост главы FIA, обратилась в суд с иском, в котором требует перенести дату выборов, пока не будет изменен регламент, который составлен так, что фактически лишает всех, кроме действующего президента FIA эмиратца Мохаммеда бен Сулайема, возможности даже официально зарегистрироваться в качестве кандидатов. Парижский суд принял иск к ускоренному рассмотрению. Оно начнется уже 10 ноября.

Расчет Мохаммеда бен Сулайема на беспроблемное переизбрание на пост президента FIA может не оправдаться

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем, который, как казалось еще совсем недавно, без проблем и к тому же на безальтернативной основе переизберется на новый четырехлетний срок, может столкнуться с серьезными сложностями. 28-летняя швейцарская гонщица Лора Виллар, не раз принимавшая участие в региональных сериях, обратилась в суд Парижа (FIA зарегистрирована во Франции) с иском, в котором потребовала отложить намеченные на 12 декабря выборы главы FIA. Истица затребовала ускоренного рассмотрения дела, и суд пошел ей навстречу: первое слушание состоится уже 10 ноября. Как считает адвокат спортсменки Робен Бенсар, это является свидетельством того, что суд всерьез относится к аргументам, выдвинутым в иске.

Суть претензий Лоры Виллар сводится к тому, что нынешний регламент FIA фактически исключает возможность желающим выдвинуть свою кандидатуру на пост президента организации сделать это. Формально все выглядит вполне прилично, и Лора Виллар еще в сентябре заявляла, что будет выдвигаться на выборах. Но потом выяснилось, что правила FIA предусматривают, что претенденту на президентский пост, чтобы быть зарегистрированным в качестве кандидата, нужно одновременно представить кандидатуры шести вице-президентов — по одному от каждой конфедерации, входящей в FIA. При этом потенциальные вице-президенты непременно должны быть членами Всемирного совета по автоспорту. Но так вышло, что от Южной Америки в совете присутствует только Фабиана Экклстоун, жена бывшего владельца «Формулы-1» Берни Экклстоуна. А она уже вошла в команду Мохаммеда бен Сулайема.

Лора Виллар отметила, что FIA фактически нарушает собственные правила, в частности в той части, где обязуется «уважать высочайшие стандарты прозрачности и демократии». «Цель иска убедиться в том, что выборы президента FIA, намеченные на 12 декабря, пройдут в соответствии с правилами федерации»,— рассказала Лора Виллар BBC. Она сообщила также, что ее неоднократные попытки добиться от FIA большей прозрачности ничем не закончились. «Я не действую против FIA, я действую в ее защиту. Демократия не может быть угрозой, демократия — это сила»,— считает госпожа Виллар. В самой FIA от комментариев отказались.

Если Лоре Виллар удастся добиться успеха в суде, то FIA придется пересмотреть свои правила и начать предвыборную кампанию заново. Сколько на это уйдет времени, сказать сложно. При этом Мохаммед бен Сулайем будет оставаться на посту в статусе исполняющего обязанности. Правда, адвокат Бенсар отметил, что суд вправе ввести и внешнее управление. Поэтому не исключено появление у Мохаммеда бен Сулайема более сильных конкурентов, чем 28-летняя спортсменка средней руки. Таких, например, как знаменитый гонщик Карлос Сайнс-старший (отец гонщика команды «Формулы-1» Williams Карлоса Сайнса-младшего). 63-летний испанец, который за свою все еще продолжающуюся карьеру дважды становился чемпионом мира по ралли и четырежды первенствовал в престижнейшем ралли-рейде «Дакар», еще летом всерьез рассматривал возможность выдвижения своей кандидатуры. Очевидно, что с его репутацией он мог бы получить солидную поддержку. Но потом Карлос Сайнс передумал. Как он пояснил сам, как раз из-за чрезвычайно сложных и, как оказывается, просто невыполнимых требований к кандидатам.

