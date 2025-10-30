Воронежцу ужесточили приговор за госизмену и призывы к экстремизму

Первый апелляционный суд общей юрисдикции изменил наказание жителю Воронежской области Александру Филимонову, признанному виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы), призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) и незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Его приговорили к 18,5 годам колонии строгого режима (вместо изначально назначенных 18 лет) с ограничением свободы на полтора года. Также осужденному запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение двух лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Вместе с Филимоновым за госизмену были осуждены Руслан Власов и Иван Игнатов. В начале года облсуд назначил им по 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Трое осужденных обжаловали решение первой инстанции, сторона обвинения не согласилась с приговором только первого из них. В итоге наказания Власову и Игнатову не изменили. Решения вступили в законную силу.

Как установили в суде, в 2022 году воронежцы связались с представителем Украины. По его поручению, с декабря 2022-го по май 2023-го осужденные собирали и передавали информацию о российских военнослужащих, координаты железнодорожных мостов в Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае, а также фотографии военного аэродрома, здания регионального управления ФСБ и расположенных вблизи объектов. Помимо этого, Филимонов, Власов и Игнатов изъявили готовность совершить поджоги железнодорожной инфраструктуры. При этом Филимонов незаконно хранил дома боеприпасы к огнестрельному оружию — их изъяли в ходе обыска.

Преступные действия пресекли сотрудники воронежского УФСБ.

На прошлой неделе прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 41-летнего местного жителя, которому вменяется госизмена за шпионаж в интересах ВСУ.

Кабира Гасанова