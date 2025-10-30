Рэпер Icegergert извинился за скандирование лозунгов запрещенного АУЕ

Рэпер Icegergert (Георгий Гергерт) извинился за скандирование лозунгов движения АУЕ (признано в РФ экстремистским и запрещено) на концерте в Москве. По словам артиста, в тот день он «выпил» и «позволил себе лишнего».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Речь идет о выступлении 26 октября. По соцсетям разлетелся ролик, на котором Icegergert во время афтерпати поднимает рюмку и произносит фразу «Жизнь ворам». На видео обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она указала, что такие лозунги «пропагандируют криминальную субкультуру среди подростков».

«Я не поддерживаю никакие запрещенные организации на территории Российской Федерации. Я люблю свою страну и открыто заявляю об этом на всех своих концертах. Я ошибся»,— говорит рэпер в видеообращении, опубликованном сегодня в Telegram.

Ст. 20.3 КоАП (пропаганда символики экстремистской организации) устанавливает ответственность за нарушение в виде штрафа до 2 тыс. руб. или ареста до 15 суток. Для должностных лиц — штрафы до 4 тыс., для юрлиц — до 50 тыс. По ст. 282.4 УК (неоднократная пропаганда экстремистской символике) нарушителям грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

Полина Мотызлевская