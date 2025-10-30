В Альметьевске на содержание тротуаров и велодорожек в 2025 году выделят 22,15 млн руб. Соответствующий документ размещен на портале госзакупок.

На содержание тротуаров в Альметьевске выделят 22,15 млн рублей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ На содержание тротуаров в Альметьевске выделят 22,15 млн рублей

В работы входит расчистка вручную и средствами малой механизации от снега и льда 318,1 тыс. кв. м тротуаров, 62,2 тыс. кв. м велодорожек и 406,5 тыс. кв. м совмещенных участков с пешеходными и велосипедными зонами. Работы будут выполняться с момента заключения договора до 31 декабря 2025 года.

Заказчиком выступает Исполком Альметьевского района. Финансирование будет осуществляться из бюджета муниципального района.

Ранее сообщалось, что в Казани не хватает 800 дворников для зимней уборки дворов.

Анна Кайдалова