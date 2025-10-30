Чемпион «Формулы-1» Дженсон Баттон завершает карьеру

Чемпион «Формулы-1» 2009 года британец Дженсон Баттон объявил об уходе из автоспорта. В интервью BBC он заявил, что гонка «8 часов Бахрейна» станет заключительной в его карьере.

«Эта гонка станет для меня последней. Мне всегда нравился Бахрейн — считаю, что это классная трасса. Хочу насладиться заездом по максимуму, поскольку это станет завершением моей профессиональной гоночной карьеры»,— сказал Дженсон Баттон. Также гонщик заявил, что он «многое упустил за последние пару лет» и хочет проводить время со своими детьми.

Дженсону Баттону 45 лет. В 2009 году в составе команды Brawn он стал чемпионом «Формулы-1». Также выступал за Williams, Benetton, Renault, BAR, Honda и McLaren. В активе британца 15 побед в 306 гонках за 18 сезонов. После ухода из «Формулы-1» в 2016 году продолжа выступать в гонках на выносливость.

Таисия Орлова