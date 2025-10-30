Какими зарубежными активами владеет ЛУКОЙЛ
ЛУКОЙЛ согласился продать зарубежную «дочку» трейдеру Gunvor
Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ):
Petrotel Lukoil (Румыния)
«ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) Нефтохим Бургас» (Болгария)
45% в НПЗ Zeeland (Нидерланды)
Сеть автозаправочных станций (АЗС):
2,4 тыс. АЗС в 20 странах на конец 2024 года
Производство масел:
LUKOIL Lubricants company — производства масел, смазок и других технических жидкостей в Австрии, Финляндии, Румынии, Турции, Казахстане
Торговая дочерняя компания:
Litasco (штаб-квартира в Женеве)
Разведка и добыча
Азербайджан:
Участие в разработке газоконденсатного месторождения Шах-Дениз (19,99%)
Ирак:
Добыча на месторождениях Западная Курна-2 (управление разведкой и добычей) и Эриду
Казахстан:
Участие в проектах: Карачаганак (13,5%), Тенгиз (5%), Кумколь
Узбекистан:
Участие в проектах: Кандым-Хаузак-Шады и Гиссар
ОАЭ:
Участие в проекте Ghasha
Мексика:
Совместная с итальянской Eni разработка блоков 10, 12, 28, Аматитлан
Совместная с PetroBal разработка Блока 4
Африка:
Deepwater Tano Cape Three Points (Гана)
WEEM Extension, West Esh El-Mallaha, Мелейя (Египет)
Этинде (Камерун)
Marine XII (Конго)
OML-140 (Нигерия)
Транспортная инфраструктура
Каспийский трубопроводный консорциум: ЛУКОЙЛ является одним из крупнейших акционеров (12,5%)