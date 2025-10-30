Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Какими зарубежными активами владеет ЛУКОЙЛ

ЛУКОЙЛ согласился продать зарубежную «дочку» трейдеру Gunvor

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ):

Petrotel Lukoil (Румыния)

«ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) Нефтохим Бургас» (Болгария)

45% в НПЗ Zeeland (Нидерланды)

Сеть автозаправочных станций (АЗС):

2,4 тыс. АЗС в 20 странах на конец 2024 года

Производство масел:

LUKOIL Lubricants company — производства масел, смазок и других технических жидкостей в Австрии, Финляндии, Румынии, Турции, Казахстане

Торговая дочерняя компания:

Litasco (штаб-квартира в Женеве)

Разведка и добыча

Азербайджан:

Участие в разработке газоконденсатного месторождения Шах-Дениз (19,99%)

Ирак:

Добыча на месторождениях Западная Курна-2 (управление разведкой и добычей) и Эриду

Казахстан:

Участие в проектах: Карачаганак (13,5%), Тенгиз (5%), Кумколь

Узбекистан:

Участие в проектах: Кандым-Хаузак-Шады и Гиссар

ОАЭ:

Участие в проекте Ghasha

Мексика:

Совместная с итальянской Eni разработка блоков 10, 12, 28, Аматитлан

Совместная с PetroBal разработка Блока 4

Африка:

Deepwater Tano Cape Three Points (Гана)

WEEM Extension, West Esh El-Mallaha, Мелейя (Египет)

Этинде (Камерун)

Marine XII (Конго)

OML-140 (Нигерия)

Транспортная инфраструктура

Каспийский трубопроводный консорциум: ЛУКОЙЛ является одним из крупнейших акционеров (12,5%)

