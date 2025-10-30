В Тольятти вынесли приговор экс-руководителю дептранса Павлу Баннову

В Тольятти суд признал виновным бывшего руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта Павла Баннова по ст. 169 УК РФ (воспрепятствование предпринимательской деятельности). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, весной прошлого года МКУ. Тольятти «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения» объявило открытый конкурс на проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования. Руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта создал условия, при которых победителем торгов признан подрядчик, не имевший преимуществ перед другими участниками конкурсных процедур. Сумма контракта составила 100 млн руб.

Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий на один год и шесть месяцев. Также назначен штраф в размере 50 тыс. руб. в доход государства.

Ранее сообщалось, что бывший чиновник поручил подчиненным занизить в конкурсной документации сведения о количестве контрактов, которые ранее исполнил один из участников аукциона. Это позволило выиграть тендер другому участнику.

Руфия Кутляева