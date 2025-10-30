Умер народный артист СССР Якуб Ахмедов

Народный артист СССР и Узбекистана, актер театра, кино и дубляжа Якуб Ахмедов умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщил Узбекский национальный академический драматический театр.

Якуб Ахмедов еще до завершения учебы в Ташкентском театрально-художественном институте имени А. Н. Островского в 1959 году поступил на службу в Узбекский академический театр драмы имени Хамзы. В течение двух десятков лет, до 2013 года, был его директором.

Артист начал сниматься в кино с конца 1950-х годов. За годы карьеры сыграл более 50 ролей, озвучил сотни кинокартин. Наибольшую популярность получил за роль Касыма, брата главного героя в ленте 1979 года «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников».

Помимо званий народного артиста, Якуб Ахмедов удостоен Госпремии СССР, награжден медалью «Трудовая доблесть» и орденом «За самоотверженную службу».