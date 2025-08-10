Во Франции хотят сократить число праздничных выходных ради экономии €4,2 млрд

Премьер-министр Франции Франсуа Байру предложил отменить два государственных праздника, чтобы сэкономить €4,2 млрд в бюджете на 2026 год. Об этом сообщила Les Echos со ссылкой на документ правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франсуа Байру

Фото: Abdul Saboor / Reuters Франсуа Байру

Фото: Abdul Saboor / Reuters

В письме предлагается сделать рабочими понедельник после Пасхи и День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается в Европе 8 мая. Организации могут выбрать другие праздники, подчеркивают в правительстве. Отмечается, что в среднем французы работают 1673 часа в год. Для сравнения приводится показатель в Германии — 1790 часов.

Документ был направлен нескольким профсоюзам. Они должны до 1 сентября сообщить офису премьер-министра о готовности обсудить инициативу. Переговоры должны завершиться до конца сентября.