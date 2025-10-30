Лукашенко потребовал завоевать для Белоруссии рынок Африки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости укрепить национальные позиции на африканском рынке. По его словам, традиционные экспортные рынки необходимо расширять, тогда как экспорт белорусской продукции начал «проседать».

«Африка для Беларуси - тот же Китай 30 лет назад, рынок будущего, куда нужно активно идти и завоевывать на нем свои ниши, — сказал Александр Лукашенко на профильном совещании (цитата по "БелТА"). — Именно там резерв диверсификации экспорта».

Он сообщил, что темпы роста ВВП африканских стран превышают среднемировые — более 4% против 3% в 2025 году. В тому же «Африку можно назвать кладовой мира по сырьевым ресурсам».

«Это сегодня превращает Африку в локомотив, в сцепке с которым можно двигаться вперед. Но именно в крепкой сцепке, а не пытаясь запрыгнуть на последнюю подножку уходящего поезда», — предупредил господин Лукашенко.