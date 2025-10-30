Кремль ответил на решение Трампа возобновить ядерные испытания в США

Россия оставляет за собой право «действовать по ситуации» в случае, если какая-либо страна отойдет от моратория по ядерному оружию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о реакции Кремля на решение президента США Дональда Трампа возобновить ядерные испытания. Господин Песков при этом подчеркнул, что испытания «Буревестника» не относятся к разряду ядерных.

«Я хочу напомнить заявление президента Путина, которое неоднократно повторялось: конечно, если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации»,— сказал Дмитрий Песков.

«Президент Трамп упомянул, что другие страны занимаются испытаниями ядерного оружия. До сих пор нам об этом известно не было,— указал господин Песков. — Если имеются в виду испытания "Буревестника", то это не является ядерным испытанием. Все страны занимаются развитием своих систем обороны, но это не ядерные испытания».

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился возобновить ядерные испытания в стране. Он объяснил свое решение тем, что такие испытания «проводят другие». Он не уточнил, когда и где пройдут ядерные испытания в США, однако указал на наличие у Штатов испытательных полигонов для этих целей. По словам президента, процесс должен начаться «немедленно». Американский лидер заявил, что об испытаниях «будет объявлено».

В 1990 году СССР предложил установить мораторий на ядерные испытания, который был согласован с Великобританией и США. Последнее ядерное испытание прошло в СССР 24 октября 1990 года. В Великобритании — 26 ноября 1991 года. В США — 23 сентября 1992 года. Франция и Китай проводили свои последние испытания в январе и июле 1996 года соответственно. С момента начала действия моратория ни США, ни Россия ядерных испытаний не проводили.

Анастасия Домбицкая