Минобороны России сообщило об ударе по железнодорожным объектам ВСУ

Вооруженные силы России ударили по объектам железнодорожной инфраструктуры, «используемым в интересах ВСУ». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Согласно ежедневной сводке, ВС РФ также ударили по местам сборки, хранения и запуска беспилотников, складам хранения ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и пунктам временной дислокации украинских военнослужащих в 142 районах. По данным Минобороны, все объекты поразили с помощью оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Сегодня министерство сообщало, что за ночь над регионами России силы ПВО сбили 170 дронов. Больше всего беспилотников уничтожили над Воронежской областью — 21. По данным властей регионов, жертв нет.