В Ростове пресекли вывоз в Тунис 5,5 тонны незаявленного судового топлива

Ростовская таможня выявила на теплоходе, следовавшем в Тунис, 5,5 тонны незадекларированного топлива и возбудила административные дела против капитана и перевозчика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, сотрудники ведомства обнаружили существенное расхождение в количестве горючего на судне, направлявшемся в тунисский порт Бизерт. При проверке теплохода выяснилось, что в топливных емкостях находилось на 5,5 тонны горючего больше заявленного в документах перевозчика.

В отношении капитана корабля и перевозчика возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

В ведомстве пояснили: «С начала 2025 года таможенники речного порта Ростов обнаружили свыше 51 тонны незадекларированных горюче-смазочных материалов».

Валентина Любашенко