Приняты поправки в закон об участках земли для бойцов СВО в Самарской области

Депутаты Самарской губернской думы сегодня, 30 октября, единогласно проголосовали за внесение изменений в закон «О земле» и закон «О порядке постановки на учет граждан, принимавших участие в специальной военной операции, имеющих право на бесплатное приобретение земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Поправки предложил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На прошлой неделе глава региона сообщил в своем канале в Max, что направил законопроект в областной парламент.

К губернатору ранее обратилась жительница Ставропольского района, супруга участника СВО, награжденного Знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени. Их семье отказали в бесплатном получении участка по причине того, что региональным законом такое право предусмотрено для военнослужащих, удостоенных звания Героя РФ или награжденных орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО.

Поправки в региональные законы расширяют список наград для получения бесплатной земли участниками СВО или членами их семей.

Сабрина Самедова