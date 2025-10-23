Вячеслав Федорищев предложил предоставлять землю большей категории участников СВО
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил в Самарскую губернскую думу законопроект, предусматривающий бесплатную выдачу участка земли участникам СВО. Об этом глава региона сообщил в своем канале в Max.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Ко мне обращалась жительница Ставропольского района, супруга участника СВО, награжденного Знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени. Их семье отказали в бесплатном получении участка по причине того, что региональным законом такое право предусмотрено для военнослужащих, удостоенных звания Героя РФ или награжденных орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО»,— написал губернатор в Max.
Депутаты Самарской губернской думы рассмотрят законопроект на ближайшем заседании — 30 октября.
В июле этого в правительстве региона уже сообщали о подготовке таких поправок в закон. Отмечалось, что Самарская область расширит список наград для получения бесплатной земли участниками СВО.