Вячеслав Федорищев предложил предоставлять землю большей категории участников СВО

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил в Самарскую губернскую думу законопроект, предусматривающий бесплатную выдачу участка земли участникам СВО. Об этом глава региона сообщил в своем канале в Max.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ко мне обращалась жительница Ставропольского района, супруга участника СВО, награжденного Знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени. Их семье отказали в бесплатном получении участка по причине того, что региональным законом такое право предусмотрено для военнослужащих, удостоенных звания Героя РФ или награжденных орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО»,— написал губернатор в Max.

Депутаты Самарской губернской думы рассмотрят законопроект на ближайшем заседании — 30 октября.

В июле этого в правительстве региона уже сообщали о подготовке таких поправок в закон. Отмечалось, что Самарская область расширит список наград для получения бесплатной земли участниками СВО.

Сабрина Самедова