Экономика Франции выросла лучше прогнозов

Национальное статистическое управление Франции (INSEE) сообщило, что по итогам третьего квартала ВВП страны увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, динамика французской экономики заметно ускорилась по сравнению со вторым кварталом, когда был зафиксирован рост 0,3%. Кроме того, рост в третьем квартале оказался более чем вдвое выше прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters, которые ждали рост всего на 0,2%.

INSEE уточнило, что драйверами роста в третьем квартале стали, помимо прочего, экспорт (+2,2%) и корпоративные инвестиции (+0,9%). Это помогло компенсировать слабые показатели импорта (–0,4%) и потребительских расходов (+0,1%). Эксперты полагают, что рост ВВП Франции в третьем квартале может оказать стабилизирующее воздействие на политическую ситуацию в стране, которая недавно пережила правительственный кризис, приведший к существенным перестановкам в кабинете министров.

Евгений Хвостик