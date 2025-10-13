Министры перетасовались

Повторно назначенный премьер-министр Франции представил новый состав правительства. Список появился поздно вечером 12 октября. По данным местных СМИ, Лекорню должен был представить перечень 13 или 14 октября. Но президент Макрон потребовал, чтобы правительство было утверждено до его отъезда в Египет. Новый кабинет, в котором будет «обновление и разнообразие» назначается, чтобы обеспечить стране бюджет на 2026 год, написал в соцсети Х Лекорню. В правительстве 34 министра. Трое ключевых сохранили за собой должности.

Это министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, министр юстиции Жеральд Дарманен и глава минфина Ролан Лескюр, продолжает корреспондент “Ъ FM”в Париже Дарья Злотникова: «Имена и связанные с ними портфели называли весь вечер 13 октября. Состав был опубликован не сразу, он может еще корректироваться с учетом реакции фракций и разного рода политических интриг. Оппозиция, особенно левые и крайне правые, уже говорят о том, что это правительство тоже никуда не годится, и будут подавать вотум недоверия к новому кабинету.

Некоторые союзники Эмманюэля Макрона и его партии "Возрождение" среди центристов уже снова выражают сомнения и усталость от бесконечной перетасовки кандидатов. Слышны комментарии о том, что такой ход был достаточно рискованным, поскольку не показывает никакой обещанной перезагрузки, которой хотелось от этого правительства. В любом случае новое правительство будет работать в довольно напряженном ритме, поскольку уже к 14 октября нужно представить проекты государственного бюджета.

И вообще ситуация остается очень щекотливой. Парламентские дебаты начнутся во вторник. Тогда, скорее всего, уже появится какая-то ясность, будет ли правительство успешно вместе со своим новым проектом бюджета или снова начнет с ветряными мельницами в парламенте и с разнонаправленными политическими группами, которые будут этот бюджет блокировать».

Против нового кабинета особенно воинственно настроились крайне левые. Лидер фракции «Непокоренная Франция» Матильда Пано призвала членов кабмина «не распаковывать вещи в кабинетах слишком быстро», поскольку это ненадолго. Партия «Республиканцев» объявила об исключении из своего состава шести министров, согласившихся войти в правительство Лекорню. Ранее движение публично отказалось в нем участвовать. А ультраправые объявили, что 13 октября подадут вотум недоверия новому правительству.

И дальше будет только сложнее, отметил заведующий кафедрой современных языков Ноттингемского университета, исследователь Франции Пол Смит в эфире France 24: «Проблема, с которой сталкивается Макрон, заключается в том, что занять пост премьер-министра сейчас хотели бы единицы.

Эта должность не просто так всегда считается худшей работой во Франции — это чаша с ядом.

А сам Лекорню уже потратил ранее несколько недель, пытаясь объединить разные политические партии. Но те, похоже, не хотят играть по правилам. У них мало желания или доброй воли для создания коалиции. Французские партии к такому не привыкли, но они могли бы пойти на большие уступки. Но Лекорню сейчас как бы возвращается к исходной точке с новым составом правительства. Дальше будет только сложнее. Я полагаю, что следующие 18 месяцев до президентских выборов станут периодом технического правительства.

И эта идея, что Франции нужен бюджет на 2026 год: хорошо, мы подготовим этот проект, мы также можем говорить и о попытке приостановить некоторые аспекты законопроекта о пенсиях, но тогда мы окажемся в ситуации, когда вы на самом деле не управляете страной, и это будет иметь последствия. Не говоря о вотуме недоверия правительству, который может быть принят либо до принятия бюджета, либо после. Так что это очень нестабильная и непредсказуемая ситуация».

Тем временем, пока популярность Эмманюэля Макрона бьет антирекорды, рейтинг Себастьяна Лекорню после объявления об отставке вырос на 11%. Его переназначение ультраправые назвали «неудачной шуткой» президента, «как никогда оторванного от жизни в Елисейском дворце». Сам Лекорню признал в пятницу, что кандидатов на его место особо не было. И не исключил, что снова подаст в отставку, если для работы правительства «не будет условий».

Екатерина Вихарева