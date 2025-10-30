Житель Крыма получил 10 лет по делу об участии в террористической организации

Генический районный суд Херсонской области приговорил жителя Крыма к десяти годам лишения свободы по делу об участии в террористическом формировании. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю.

По данным ведомства, подсудимый в феврале 2016 года добровольно вступил в вооруженное формирование «Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (признано террористической организацией, запрещено на территории РФ).

После задержания сотрудниками ФСБ в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем).

Суд признал подсудимого виновным и приговорил к десяти годам в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.

Александр Дремлюгин, Симферополь