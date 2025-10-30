Минобороны РФ сообщило о ночном ударе по объектам ВПК Украины

Российские войска ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, снабжающим их объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам. По данным Минобороны РФ, все объекты были поражены. Министерство заявило, что этот удар стал ответом на «террористические атаки Украины по гражданским объектам» в России.

Согласно ежедневной сводке военного ведомства, также были поражены места сборки и хранения ударных беспилотников, объекты железнодорожной инфраструктуры, склады хранения ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и пункты временной дислокации украинских военнослужащих в 142 районах. Удары нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией, уточнили в Минобороны РФ.

Министерство сообщало, что сегодня за ночь силы ПВО сбили 170 БПЛА над 15 российскими регионами. По данным местных властей, обошлось без жертв.