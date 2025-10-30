Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
СКР назвал подозреваемых в нападении на росгвардейцев под Брянском в 2023 году

Следственный комитет установил личности четырех человек, подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии в Брянской области в 2023 году. По версии следствия, это «ранее осужденные за другие преступления» участники украинской диверсионной группы Андрей Антоненко, Андрей Кулиш, Алексей Мазуренко и Денис Ткаченко.

Им предъявлено обвинение по статье о посягательстве на жизнь военнослужащего. СКР проверяет фигурантов на причастность к терактам в Брянской, а также Белгородской и Курской областях.

О расследовании уголовного дела доложили главе СКР Александру Бастрыкину на оперативном совещании в Луганске.

