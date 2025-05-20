Нижегородская мэрия утвердила дизайн-код улицы Совнаркомовской

Администрация Нижнего Новгорода утвердила архитектурно-художественную концепцию улицы Совнаркомовской. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии 20 мая 2025 года.

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Концепцию разрабатывают для упорядочивания размещения рекламных и информационных вывесок. В документе указано также, что размещение нестационарных торговых объектов с учетом градостроительной ситуации на Совнаркомовской не предусматривается.

В постановлении прописаны возможные для использования цвета информационных конструкций и уточнено, что нельзя использовать акцидентные и декоративные шрифты и искажать буквы.

Кроме того, приведены изображения зданий с указанием существующих вывесок и мест для их правильного размещения. Например, на здании главного ярмарочного дома мэрия забраковала расположение всех существующих вывесок.

Как писал «Ъ-Приволжье», в ноябре 2024 года мэрия утвердила дизайн-код для Мещерского бульвара в том же районе.

Галина Шамберина