До 30% женщин репродуктивного возраста в мире имеют лишний вес

Около 30% женщин репродуктивного возраста во всем мире имеют проблемы с лишним весом, заявила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева на круглом столе в Совфеде. По ее словам, «каждый лишний сантиметр в окружности талии» повышает риск бесплодия на 3%.

«И в три раза выше риск бесплодия при ожирении, то есть при индексе массы тела 30 килограммов на метр квадратный»,— пояснила она (цитата по ТАСС).

В сентябре 2024 года Михаил Мурашко сообщал, что в России ожирением страдают около 40 млн человек (по состоянию на начало 2025 года численность населения в РФ составляет 146, 028 млн). По данным Росстата, наибольший рост числа страдающих ожирением летом 2024 года фиксировался в возрастной группе 15–17 лет (3683 случая на 100 тыс. населения в 2023 году). В марте господин Мурашко сообщал, что распространенность ожирения в России среди взрослого населения составляет 24,6%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Избыточная масса дел».

Полина Мотызлевская