Мавзолей Ленина закроют для посетителей 4 ноября

Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади будет закрыт в День народного единства 4 ноября, сообщили ТАСС в Федеральной службе охраны.

В сообщении ФСО указывается, что вход посетителей не будет осуществляться в связи с «подготовкой и проведением мероприятий». Каких именно — не уточняется.

Обычно Мавзолей В. И. Ленина открыт для посетителей каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00. Профилактические работы в мавзолее проводятся раз в полтора года. Поддержанием сохранности тела Владимира Ленина занимаются сотрудники научно-исследовательского центра биомедицинских технологий ВИЛАР.

Полина Мотызлевская