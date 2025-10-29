В Екатеринбурге суд оштрафовал признанное иноагентом общество «Мемориал»
Верх-Исетский районный суд оштрафовал екатеринбургский «Мемориал» (организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным Судом РФ) на 300 тыс. руб, сообщил ТАСС. Организация признана виновной в нарушении ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение правил отчетности иностранного агента).
В четверг, 30 октября, суд рассмотрит аналогичное дело в отношении председателя Екатеринбургского «Мемориала» (организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным Судом РФ) Алексея Мосина, следует из картотеки суда.
Ранее, в ноябре 2023 года организацию оштрафовали по этой же статье.